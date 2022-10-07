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Угроза ядерной войны сейчас также высока, как и в 60-е годы прошлого столетия. Об этом заявил президент США Джо Байден на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке. Его слова приводит “РИА Новости”.

Байден подчеркнул, что мир не сталкивался с такой перспективой “ядерного Армагедонна” со времён Карибского кризиса в 1962 году. Тогда советские ракеты были размещены недалеко от США на Кубе. Американский лидер возложил вину за создание сегодняшней напряжённости на президента Владимира Путина. Байден также добавил, что президент России “не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие”.

Об возможном применении ядерного оружия Россией на Украине в странах Запада активно заговорили в сентябре. Между тем российские власти подчёркивали, что никаких изменений в военную доктрину, касающихся применения этого типа вооружений, внесено не было. В Пентагоне также заявляли, что пока не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие.

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