“Эти конгрессмены ничего не понимают в политике”. Так прокомментировал президент США Джо Байден планы представителей Республиканской партии США добиваться сокращения военной помощи Украине. Это произойдёт в случае их победы на выборах в Конгресс, которые пройдут в США в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

Байден также отметил. что в случае, если республиканцы победят и заблокируют оказание военной помощи Киеву в тех объёмах, которые предлагают демократы, то это будет свидетельствовать о том, что у конгрессменов отсутствует понимание американской внешней политики.

Впрочем, как пишет американская пресса, в рядах самих республиканцев нет единого мнения по поводу оказания военной помощи Украине. Некоторые представители партии убеждены, что Киеву нужно оперативно поставлять вооружение. На этой почве среди республиканцев уже намечается раскол.