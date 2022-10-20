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Президент США прокомментировал введение военного положения в приграничных с Украиной российских регионах. Джо Байден высказал мнение, что на такой шаг президент Владимир Путин пошёл, потому что находится “в невероятно сложном положении”. Словам американского лидера приводит ТАСС.

По мнению Байдена, в Москве испытывают определённые трудности при проведении специальной военной операции, и введение военного положение – лишний тому пример.

Военное положение с 20 октября объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Военное положение предполагает усиление мер безопасности и контроля на указанных территориях. В США ранее заявили, что не признают договоры о присоединении четырёх украинских регионов к Российской Федерации.

Военное положение объявили на фоне сложной ситуации на херсонском направлении.

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