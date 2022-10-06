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Экономический кризис, разразившийся в Европе, вгоняет все страны ЕС в страшные убытки, связанные и с помощью Украине, и с антироссийскими санкциями. Именно это и планировал Вашингтон, заявил политтехнолог Марат Баширов в беседе с журналистами сайта «Украина.ру».

Как только европейская промышленность будет разрушена полностью, поставки оружия на Украину затихнут сами собой. После этого США будут пытаться устроить «перезагрузку отношений» с Россией, так как им необходима функционирующая мировая экономика.

Цель США – уничтожить крупные промышленные предприятия на территории Европы, «убрать конкурента» и превратить ЕС в простого потребителя. Прибыльные заводы на европейской территории Соединенным Штатам не нужны, поэтому Вашингтон ожидает их полного разорения.

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