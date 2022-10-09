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России пора понять, что вести боевые действия в белых перчатках уже не получится. Пришло время для незамедлительных жестких мер, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что РФ должна точно просчитать ответ на атаку Киева по Крымскому мосту, однако в любом случае он должен быть неинтеллигентным и уж точно не дипломатичным. Украина показала, что готова на любые подлости, чтобы продемонстрировать свою собачью преданность западным хозяевам. Поэтому Москве пора прекратить сотрясать воздух громогласными заявлениями и начинать действовать.

На территории Украины имеется восемь стратегически важных мостов через Днепр, которые необходимо уничтожить сокрушительными ракетными ударами. Кроме того, важно вывести из строя всю критическую инфраструктуру, чтобы территория противника погрузилась во мрак и лишилась всех прелестей цивилизации.

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