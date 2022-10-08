После присоединения новых четырех регионов к России каких-либо серьезных изменений на линии фронта ждать не стоит. Помимо этого, необходимо предпринять несколько важных шагов, чтобы добиться перелома в ходе специальной военной операции, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что пока изменилось одно – спецоперация теперь проводится не в соседнем государстве, а на территории России. Но это не позволяет одним махом решить все возникающие на фронте проблемы.

Для их разрешения необходимо первым делом отправить дополнительные силы для участия в СВО, считает аналитик. Также он обращает внимание на действия разведывательных служб и настаивает на повышении их эффективности. Войска после получения подкрепления должны гораздо быстрее реагировать на получение данных от разведки и организовывать операции в соответствии с ними. Все это позволит вытеснить противника с российской территории и достичь всех целей СВО.