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Более 4 десятилетий российский стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь» нагоняет страх на Североатлантический альянс, пишет китайское издание Baijiahao. Авторы публикации напоминают, что грозный самолет появился на свет еще в 70-годах прошлого столетия. В прошлом году он прошел модернизацию, что сделало его еще более опасным для противника.

Одно из главных преимуществ Ту-160 – это способность развивать сверхзвуковую скорость. Она может достигать 2,5 чисел Маха и либо быстро уходить от истребителей противника, либо сокращать время на сближение с целью.

Бомбардировщик может нести 12 крылатых ракет X-101, которые преодолевают 5 000 километров и поражают цели с высокой точностью. Эти боезаряды оснащены инерциальной системой самонаведения, которой не нужны ни спутниковая навигация, ни какие-либо другие дополнительные технологии.

Также «Белый лебедь» несет 24 ракеты Х-15, которые могут поражать цели на воде или на суше. Способен он использовать и ядерное вооружение, нанося удары в обход ПВО противника и точно поражая любые цели.

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