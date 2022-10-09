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В процессе разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» одним из важных требований была большая дальность поражения целей. Все дело в том, что основную опасность для РФ представляют Соединенные Штаты и Великобритания, поэтому боезаряд создавался именно для их сдерживания, сообщил китайский портал Baijiahao.

В результате получилось две версии «Сармата». Одна из них способна уничтожить любую цель на территории Соединенных Штатов, так как обладает дальностью в 16 тысяч километров. Другая способна преодолеть расстояние в 9 000 км и выступает в качестве действенного сдерживающего инструмента для Британии и Европы.

Авторы публикации, перевод которой представлен “ИноСМИ”, рассказали, что в конструкции «Сармата» предусмотрен жидкостной двигатель с отличной тягой, востребованный в разных странах мира. Одну из его разновидностей – РД-181М – у России раньше приобретали Соединенные Штаты.

Главная же особенность “Сармата” – способность нести до 10 гипервузковых боевых блоков “Авангард”, которые легко проходят сквозь ПВО и ПРО противника,

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