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Практически сразу после назначения на должность командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина российские ВС начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе «Герань-2» и крылатых ракет. Эта стратегия дала свои результате – моральный дух ВСУ уверенно стремится к нулю, сообщил портал «ПолитРоссия» со ссылкой на экспертов китайского издания Baijiahao.

Киев ничего не может сделать с барражирующими боеприпасами и ракетами, они летят точно в цель, выводя из строя энергетические объекты Украины. Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждено несколько десятков целей в 16 областях, в крупных городах и других населенных пунктах свет либо отключился, либо используется в режиме жесткой экономии, чтобы не перегружать энергетическую систему страны.

ВСУ не в состоянии обеспечить защиту от дронов, поэтому бойцы просто бегают с автоматами и стреляют по беспилотникам, иногда попадая в случайных прохожих. Если атаки будут продолжены, совсем скоро боевой дух украинской армии будет утрачен окончательно.

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