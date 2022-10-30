ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Используя американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, украинские войска в основном попадают «пальцем в небо». Они запускают эти боезаряды наугад, надеясь, что они сами найдут для себя цели, рассказал подполковник НМ ДНР Андрей Баевский.

Он пояснил, что головка самонаведения AGM-88 действительно обнаруживает излучение радаров средств ПВО и наносит по ним удары. Однако у ВСУ не получается правильно запустить ракету. Они производят пуски с больших расстояний, целясь по крупным городам, но там AGM-88 находит совсем другие цели, излучающие радиосигналы.

Так, ракеты автоматически наводятся на вышки мобильной связи, а также могут обнаружить радиостанцию в кабине грузового авто. Либо просто ударить по жилому дому, как обычные боезаряды. Но ни одной системы ПВО этими ракетами ВСУ пока уничтожить не удалось.

Вам может понравиться

МК: Выявлены доказательства сексуальных домогательств иностранных наемников к боевикам ВСУ

Украинский военнопленный Андрей Чверенчук рассказал о непростых взаимоотношениях между боевиками ВСУ и наемниками «иностранного легиона», созданного президентом Зеленским уже в первые дни специальной военной операции, передает «Московский комсомолец». По словам

Генерал Болдырев не поверил заявлениям Арестовича о проблемах ВСУ под Херсоном

Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Владимир Болдырев рассказал, почему не нужно верить заявлениям советника главы ОП Украины Алексея Арестовича об изменениях ситуации в худшую сторону на Херсонском направлении. Он

Die Welt: Из-за поставок оружия на Украину армия Германии оказалась “голой”

Немецкая армия отдает Украине последние боевые системы, количество которых восполнить уже не в состоянии. В результате Бундесвер остается «голым», его боеспособность снижается катастрофические темпами, сообщило издание Die Welt. Авторы публикации