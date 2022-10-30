Используя американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, украинские войска в основном попадают «пальцем в небо». Они запускают эти боезаряды наугад, надеясь, что они сами найдут для себя цели, рассказал подполковник НМ ДНР Андрей Баевский.

Он пояснил, что головка самонаведения AGM-88 действительно обнаруживает излучение радаров средств ПВО и наносит по ним удары. Однако у ВСУ не получается правильно запустить ракету. Они производят пуски с больших расстояний, целясь по крупным городам, но там AGM-88 находит совсем другие цели, излучающие радиосигналы.

Так, ракеты автоматически наводятся на вышки мобильной связи, а также могут обнаружить радиостанцию в кабине грузового авто. Либо просто ударить по жилому дому, как обычные боезаряды. Но ни одной системы ПВО этими ракетами ВСУ пока уничтожить не удалось.