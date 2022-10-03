Россиянам, которые планируют приобрести автомобиль, стоит задуматься о покупке машины с пробегом в Германии. Это даст возможности за хорошую цену получить транспортное средство с экономичным двигателем и минимальным износом всех систем и механизмов, рассказал эксперт издания «За рулем» Александр Виноградов.

Он привел в пример 4-летний Peugeot 308 SW, который в Германии можно купить за 1 миллион 350 рублей. Пробег составляет сто тысяч километров, однако машина использовалась на хороших немецких дорогах, что идет ей в плюс.

Автомобиль оснащен турбодизельным двигателем с объемом 1,5 л и мощностью 300 Нм (130 л.с). Цена на машину вполне приемлема, так как практически сопоставима со стоимостью авто в России, отмечает эксперт.