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Почти всю ночь 29 октября над акваторией Черного моря кружил американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk. Кроме того, в воздушном пространстве Румынии находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ), принадлежащий все тем же ВВС США, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы отметили, что как раз в ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали Севастопольскую бухту. Поэтому американские самолет и дрон скорее всего отслеживали действия ПВО и авиации российских войск.

Подобные действия они уже совершали ранее, когда БПЛА ВС Украины наносили удары по ТЭС в Балаклаве. По мнению экспертов, американская авиация не просто следит за происходящим в таких атаках, но еще и осуществляет управление дронами украинской армии и координирует их полет.

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