По воинской части в Белой Церкви Киевской области нанес удар целый рой дронов «Герань-2». Портал Avia. Pro сообщил, что российские ВС полностью изменили тактику применения беспилотных аппаратов, являющихся клонами иранских Shahed-136.

Теперь они атакуют роем, что позволяет наносить удары по военной инфраструктуры и, вместе с тем, не попадать под зенитные ракеты украинской ПВО. Впрочем, в Белой Церкви противовоздушная оборона сработала уже после взрывов, не создавая дронам никаких сложностей.

Массированная атака беспилотников оказалась успешной. По заявлению губернатора Киевской области Алексея Кулебы, было зафиксировано как минимум 6 попаданий по военным объектам. Военные эксперты уверены, что командование ВСУ, вдохновившееся вымученными успехами, перебросило средства ПВО на Николаевское и Харьковское направление, оголив столичный регион. За что и поплатилось.