Представители Ассоциации туроператоров России рассказали о новых правилах получения шенгенских виз для россиян. Они отметили, что ЕС постарался сделать все возможное, чтобы существенно усложнить этот процесс.

Так, если раньше граждане РФ могли оформить страховку для получения визы на территории России, то теперь для этого придется обращаться в европейские страховые компании. Это требование введено для уверенности, что в случае наступления страхового случая он будет гарантировано оплачен. Пока оно действует только при въезде в Германию или на Мальту.

В компании АТОР, занимающейся страхованием, объяснили, что данное требование практически невозможно выполнить. Все дело в том, что европейские страховщики могут оформлять полисы исключительно для граждан стран ЕС. Россияне, не являющиеся резидентами Евросоюза, не смогут рассчитывать на их услуги.

По словам представителей крупнейшей российской страховой компании, данная проблема уже решается путем переговоров и в ближайшее время можно надеяться на положительный результат.