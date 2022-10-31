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За нападением украинских летательных и надводных беспилотников на Севастополь внимательно следили американские ВВС. Так, в воздушном пространстве Румынии находился самолет ДРЛОУ Boeing E-3A Sentry, а над Черным морем несколько часов подряд кружил разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk, рассказали эксперты портала Avia.Pro.

Отмечается, что как дрон, так и самолет не только вели разведку. Кроме того, они могли осуществлять управление украинскими беспилотными аппаратами. Подобное уже происходило в районе Балаклавы, когда БПЛ атаковали тепловую электростанцию.

Еще одна задача, которую выполняли летательные аппараты – это наблюдение за действиями российской ПВО, сканирование и анализ всех показателей сигнала. Также дрон вполне мог отслеживать действия российской авиации, принимавшей непосредственное участие в отражении атаки ВСУ.

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