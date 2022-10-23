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ВСУ в очередной раз предприняли попытки наступления на Южно-Донецком, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях, однако все они завершились провалом, сообщает Минобороны РФ.

В ДНР боевики пытались наступать в районе населенных пунктах Славное, Никольское и Новомихайловка. Под Херсоном они атаковали населенные пункты Пятихатки, Кошара, Брускинское, Ищенка и Суханово.

На Краснолиманском направлении в результате неудачной атаки Киев потерял 70 боевиков, а на Южно-Донецком – около 40. Кроме того, 20 боевиков были ликвидированы в ходе попытки перейти в наступление на Купянском направлении. Также уничтожено несколько десятков единиц техники.

Напомним, что на юге ВСУ практически ежедневно предпринимают атакующие действия, стремясь обнаружить уязвимости в оборонительной линии ВС РФ. Однако они заканчиваются все новыми потерями и не приносят желаемых результатов.

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