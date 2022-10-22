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В связи с ситуацией, которая сейчас складывается в России и в мире, некоторые артисты решили покинуть пределы страны. Поэтому звезды, которые уехали за границу, пропустят все основные мероприятия в конце 2022 года.

Так, знаменитостям, покинувшим родную страну, больше не выпадет возможности выступать на сцене таких шоу, как «Большой праздничный концерт» и «Песня года». Перечень исполнителей, которые будут принимать участие на праздничных концертах претерпел существенные изменения. Например на знаменитой «Песне года 2022» мы не сможем увидеть Софию Ротару, Валерия Леонтьева, Кристину Орбакайте.

А «Большой праздничный концерт» не посетит некогда мегапопулярный певец Валерий Меладзе. В последнее время он перестал появляться на большинстве мероприятий официального типа.

Также стоит отметить, что на концертах не будут присутствовать такие звезды как певица Ани Лорак, шоумен Александр Ревва, певица Манижа, которая выступала на Евровидении в 2021 году от России.

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