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ВСУ на бронетранспортерах западного образца и боевых машинах пехоты попытались атаковать позиции Народной милиции ДНР, но потерпели фиаско и понесли крупные потери, пишет портал NVL.

Боевики в ходе атаки нарвались на минное поле, грамотно расставленное военнослужащими ДНР. После этого их накрыла артиллерия, уничтожившая несколько БМП и бронетранспортеров, среди которых оказался БТР Sisu XA-18 финского производства.

Кроме того, Киев понес потери в живой силе. Огонь артиллерии корректировался беспилотным аппаратом, внимательно отслеживающим все перемещения противника. На сайте появилось видео этого боя, сделанное с БПЛА.

Союзные силы успешно отбивают атаки ВСУ не только на Донбассе, но и в Херсонской области, где Киев проводит одну вылазку за другой без особых успехов.

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