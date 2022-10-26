Российские артиллеристы вновь продемонстрировали слаженную и эффективную работу. Военнослужащие шестой армии Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали взвод танков. Это произошло на сватовском направлении. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Один из военнослужащих, который состоит в расчёте БМ-21 “Град” рассказал, что основными целями для расчёта являются техника, укрепрайоны и живая сила противника. Недавно артиллеристы “отрабатывали” по трём танкам и все они были уничтожены. Одновременно с этим, рассказал военный, под обстрел попала и американская гаубица М777. Такие цели для российские артиллеристов представляют особый интерес.

ВСУ в последнее время не оставляют попыток прорвать линию обороны союзных войск возле населённых пунктов Сватово и Кременная. Однако попытки наступления не приводят ни к чему, кроме больших потерь среди атакующих – подразделения украинской армии разбиваются об оборонительные порядки ВС РФ и Народной милиции ЛНР.