Портал «Русская весна» проинформировал о начале наступления ВС РФ на Угледарском направлении. Отмечается, что в атакующих действиях активно задействованы артиллерия и авиация, которые наносят сокрушительные удары по первой линии обороны противника.

Военные корреспонденты сообщают, что подразделения ВСУ были вынуждены оставить позиции и боевую технику. Они обратились в бегство уже после первых артиллерийских и авиаударов, понимая, что противопоставить ВС РФ ничего не смогут.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что результаты частичной мобилизации будут хорошо видны уже в ноябре – начале декабря. К концу года также стоит ожидать серьезных наступательных действий российских войск.