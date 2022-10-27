«Рупор» украинской пропаганды Алексей Арестович заявил, что ситуация под Херсоном изменяется в худшую для вооруженных формирований страны сторону. Так он прокомментировал события на данном направлении на YouTube-канале Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ иноагентов).

Советник главы Офиса президента Украины заявил, что российские ВС усилили оборону Херсона, перебросив к нему еще 6 батальонно-тактических групп. Сейчас таких БТГ там около 30, что не позволяет Киеву рассчитывать на положительный исход наступления.

Ранее, напомним, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев не накапливает силы для полномасштабного наступления на регион. ВСУ лишь проводят разведки боем, бросая по 1-2 роты на различные участки фронта. Это заканчивается их поражением и оборачивается серьезными потерями. Но найти уязвимость и начать крупное наступление Киев не в состоянии.