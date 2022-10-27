ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Рупор» украинской пропаганды Алексей Арестович заявил, что ситуация под Херсоном изменяется в худшую для вооруженных формирований страны сторону. Так он прокомментировал события на данном направлении на YouTube-канале Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ иноагентов).

Советник главы Офиса президента Украины заявил, что российские ВС усилили оборону Херсона, перебросив к нему еще 6 батальонно-тактических групп. Сейчас таких БТГ там около 30, что не позволяет Киеву рассчитывать на положительный исход наступления.

Ранее, напомним, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев не накапливает силы для полномасштабного наступления на регион. ВСУ лишь проводят разведки боем, бросая по 1-2 роты на различные участки фронта. Это заканчивается их поражением и оборачивается серьезными потерями. Но найти уязвимость и начать крупное наступление Киев не в состоянии.

Вам может понравиться

Пентагон заявил об успешных испытаниях компонентов гиперзвуковых ракет

США пытаются догнать Россию и Китай в области создания гиперзвукового оружия. Пентагон отчитался об успешном завершении испытаний компонентов для соответствующих ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Виталий Ким: Два объекта инфраструктуры Николаевской области попали под ракетные удары ВС РФ

В 14:30 во вторник ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в Николаевской области. Ставленник Киева Виталий Ким заявил, что атака проведена на Первомайскую общину, передает РИА Новости.

Ходаковский допустил присоединение Игоря Стрелкова к ЧВК “Вагнер”

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал высказывание экс-министра обороны республики Игоря Стрелкова о создании собственного подразделения. Он отметил, что недавно отправившийся в зону СВО Гиркин скорее всего войдет в