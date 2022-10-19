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России выгодно использовать беспилотники иранского производства для ударов по объектам на Украине, так как Киеву приходится тратить на них ракеты ПВО, обходящиеся дороже дронов-камикадзе. Такой вывод сделали эксперты британского издания The Guardian, подсчитавшие затраты обеих сторон.

Они рассказали, что по примерным подсчетам, ВСУ удалось сбить четыре ударных БПЛА Mohajer-6, а также один дрон-камикадзе Shahed-129 и 161 барражирующий боеприпас Shahed-136. Все эти аппараты обошлись России в сумму от 11 до 17 миллионов долларов.

Украина задействовала для уничтожения дронов не только ракеты старых советских комплексов С-300 и «Бук», но и боезаряды американского ЗРК NASAMS и истребители МиГ-29. Общая сумма, в которую Киеву обошлась защита от дронов, составляет более 28 миллионов долларов всего за четыре последних дня.

Напомним, что под данным американской разведки, в распоряжении России все еще остается около 300-350 беспилотников-камикадзе. Кроме того, в США заявляли о покупке Москвой еще 2,5 тысячи этих дронов, однако Тегеран информацию не подтвердил.

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