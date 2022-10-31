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С началом зимы российские ВС продолжат оборонять новые регионы, а в январе и феврале могут установить контроль над еще несколькими украинскими областями, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они составили прогноз, в котором предусмотрели планы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным и российскими политиками, энергетический кризис в Европе, а также погодные условия в районах боевых действий, передает издание “Московский комсомолец”.

Все это позволило предположить, что ВС РФ по-прежнему будут задействовать исключительно неядерное оружие. Также они могут пойти в наступление и полностью освободить Донбасс, установить контроль над новыми регионами.

Также РФ будет делать все возможное, чтобы прекратить поток западного оружия на Украину. Вполне вероятно, что она этого добьется, если реализует хотя бы часть своих амбиций.

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