Президенту Украины Зеленскому нужна дальнейшая эскалация конфликта на Украине. США она совершенно не устраивает, поэтому Вашингтон должен немедленно изменить стратегию и прекратить обещать Киеву военную помощь, написало американское издание The Epoch Times.

Эксперт Джош Хаммер, перевод публикации которого представил портал «ПолитРоссия», пояснил, что на данном этапе желания Зеленского полностью противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. Мало того, все отлично понимают, что Украина – это коррумпированное олигархическое государство, которое даже не попыталось ничего изменить, когда у него была для этого возможность. Но президент США Джо Байден продолжает давать абсолютно бесполезные и уже даже опасные обещания поддерживать Киев на долгосрочной основе.

По мнению Хаммера, это приведет к негативным последствиям в первую очередь для США. Американским гражданам надоест такая поддержка Украины в ущерб собственным национальным интересам, и они начнут требовать отставки действующей власти.