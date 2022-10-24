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Вооружённые силы США в западной части Тихого океан сейчас в значительной степени уязвимы. Страна не располагает достаточной мощью, чтобы сдерживать китайский флот. И это может вылиться в серьёзные проблемы. Об этом говорит дипломат Джеймс Холмс в статье для издания 19fortyfive – сообщает РИА “Новости”.

По словам Холмса, Вашингтон и Пекин сейчас находятся в “опасной зоне”. Конфликт между странами уже достиг такой точки, что одно из государств может попытаться решить проблему силовым путём. Причём преимущество здесь на стороне КНР, уверяет дипломат.

Холмс отмечает, что нынешнее соперничество похоже на то, чтобы наблюдалось около века назад между Великобританией и Германией. Тогда последняя интенсивно создавала флот, и британцы могли разом его уничтожить – превентивные меры могли бы обезопасить страну в дальнейшем. Сейчас же разница в том, что старая морская держава оказалась в более уязвимом положении.

Американский дипломат в своей статье также пишет, что возможность раз и навсегда решить проблему силовым путём ограничена временным промежутком. Он достаточно короток. Таким образом Пекин или сможет воспользоваться текущим моментом, или упустит эту возможность, поскольку со временем присутствие США в западной части Тихого океана планируется укрепить.

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