Американские РСЗО M-142 HIMARS, которые первое время достаточно успешно поражали цели, сейчас не могут выполнить ни одной боевой задачи. Российская противовоздушная оборона перехватывает все ракеты, поэтому Запад уже заговорил о неуязвимости зенитно-ракетных комплексов ВС РФ, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы отмечают, что Киев все еще пытается хитрить. Он наносит удары из РСЗО «Ураган», чтобы перегрузить российскую ПВО, использует противорадиолокационные ракеты AGM-88HARM, пытаясь уничтожать радиолокационные станции. Однако подобные действия редко приносят желаемые результаты Реактивные системы залпового огня HIMARS уже не столь эффективны как раньше именно из-за отличной работы российской ПВО.

Отмечается, что чаще всего для уничтожения ракет M-31, используемых в американских комплексах, применяются ЗРК «Бук-М3». Они своевременно обнаруживают и сбивают боезаряды, летящие по военной и гражданской инфраструктуре, срывая атаки ВСУ.