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В марте 2022 года американские предприниматель Илон Маск передал Украине, на территории которой началась спецоперация ВС РФ, комплексы спутникового доступа в Интернет Starlink. Кроме того, Маск в нескольких своих высказываниях неоднократно поддерживал Украину. Но неблагодарный Киев все это моментально забыл, когда бизнесмен предложил свой план урегулирования конфликта.

Американское издание The American Thinker напомнило, что Маск предложил провести повторный референдум среди жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей под внимательным наблюдением НАТО. Также он отметил, что Крым должен остаться в России, где и был до неадекватного решения Никиты Хрущева.

В Киеве слова бизнесмена расценили как поддержку РФ. Президент Украины Зеленский обвинил предпринимателя в симпатиях к России, а простые пользователи Сети почти сутки проклинали Маска на чем свет стоит.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский прокомментировал эту ситуацию благодарностью к Маску. Он написал, что украинцы каждый день «мочат» друг друга в социальных сетях, но в тот день американский бизнесмен переключил все их внимание на себя.

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