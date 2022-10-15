Киев не рискнет начинать полномасштабное наступление на Белгород и переходить российскую границу. Командование ВСУ хорошо понимает, что подобная авантюра закончится для украинской армии плачевно, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Геннадий Алехин.

Он напомнил, что помимо погранслужбы, в Белгородской области находятся российские подразделения, которые вышли с севера Харьковской области и сейчас проходят переформирование. Поэтому регион надежно защищен от вторжения националистических сил.

Кроме того, у Киева недостаточно сил и средств для наступления на Россию. На днях они перебросили к Сватово несколько крупных подразделений из Волчанска, находящегося практически на границе с Белгородской область. Нехватка сил вынуждает ВСУ оголять важные направления, поэтому рисковать пересекать рубежи РФ они не станут.