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Киев не рискнет начинать полномасштабное наступление на Белгород и переходить российскую границу. Командование ВСУ хорошо понимает, что подобная авантюра закончится для украинской армии плачевно, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Геннадий Алехин.

Он напомнил, что помимо погранслужбы, в Белгородской области находятся российские подразделения, которые вышли с севера Харьковской области и сейчас проходят переформирование. Поэтому регион надежно защищен от вторжения националистических сил.

Кроме того, у Киева недостаточно сил и средств для наступления на Россию. На днях они перебросили к Сватово несколько крупных подразделений из Волчанска, находящегося практически на границе с Белгородской область. Нехватка сил вынуждает ВСУ оголять важные направления, поэтому рисковать пересекать рубежи РФ они не станут.

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