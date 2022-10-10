Украинское высшее военное командование совсем не жалеет обычных солдат. Ежедневные потери ВСУ составляют более тысячи человек. Такое число привёл секретарь Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинов. В зоне проведения специальной военной операции на луганском направлении он командует спецназом “Ахмат”. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Алаудинов добавил, что речь идёт о потерях ВСУ на всей линии фронта. Секретарь чеченского Совета безопасности также отметил, что метод ведения боевых действий ВСУ его “сильно удивляет”, поскольку украинская сторона не ведёт подсчёта ни убитых, ни раненных. Командир спецназа “Ахмат” выразил мнение, что “хозяева” киевского режима на Западе будут воевать “до последнего украинца”.

В двадцатых числах сентября министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к тому моменту за время спецоперации армия Украины потеряла более 61 тысячи человек. В Минобороны Украины называли другие данные. Там говорили о более 9 тысячах погибших на тот момент. При этом по данным российского Минобороны, численность ВСУ на момент начала СВО составляла около 202 тысяч человек.

О российский потерях Минобороны последний раз заявляло тогда же, 21 сентября. На тот момент число погибших военнослужащих с российской стороны составляло 5 937 человек.