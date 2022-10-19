“Каждый день движемся вперёд, только за вчерашний день продвинулись на один километр в Соледаре”. Об этом заявил командир чеченского спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов – сообщает РИА “Новости”.

Он отметил, что бойцы из Чеченской Республики действуют в связке с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Говоря о продвижении на один километр за сутки, командир спецназа добавил, что в нынешних условиях это хороший результат.

Со слов Алаудинова, в Соледаре ВСУ принимали попытки контратаковать подразделения союзных войск, однако всякий раз получали отпор, теряя военных и технику “в больших количествах”. По данным которые привёл командир чеченского спецназа, только за последние несколько дней украинская армия на указанном направлении потеряла три сотни военнослужащих и почти полсотни единиц военной техники.

Бойцы из Чеченской Республики в специальной военной операции на Украине принимают участие практически с первых дней её проведения. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что частичная мобилизация в регионе не планируется, поскольку по добровольцам Республика перевыполнила план в несколько раз.