Размещение в Восточной Европе дивизии “Кричащие орлы” из США говорит о том, что Третья мировая война уже фактически началась. Такое мнение высказал обозреватель ближневосточного издания Al Mayadeen Ахмад Хадж Али в своей статье. Об этом сообщает “Лента.ру”.

“Кричащие орлы” – это элитное подразделение американских войск (101-я воздушно-десантная дивизия). Бойцы этого подразделения обучены всего за несколько часов совершить развёртывание на любом поле боя. С недавних пор это подразделение дислоцируется в Румынии – оно прибыло туда для участия в учениях. Однако, по мнению Хадж Али, это всего лишь предлог. Как сообщает обозреватель, ранее командир дивизии заявлял, что его подразделение готово перейти границу Украины, как только это потребуется.

Бенефициаром от конфликта на Украине Хадж Али называет США. Обозреватель считает, что главной задачей Соединённых Штатов и примкнувшей к ним Великобритании является ослабление России и Китая, а также “разрушение европейской экономики”. Цель всего этого состоит в том, чтобы весь промышленный и экономический капитал перенести в США, считает Хадж Али.