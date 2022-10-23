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Главная цель Соединенных Штатов в конфликте на Украине – это нанести удар в самое сердце России и разделить ее на несколько независимых государств. Вашингтон хочет контролировать природные ресурсы и править миром, поэтому он не остановится ни перед чем, пишет издание Al Mayadeen.

Журналисты напоминают, что именно Соединенные Штаты много лет потратили на заключение договоров о запрете поставок оружия. Но сейчас они нарушили все возможные соглашения, накачивая Украину вооружением и техникой. При этом судьба страны и украинцев интересует Вашингтон меньше всего.

Также США и их европейские вассалы полностью игнорируют даже самые тяжкие военные преступления украинской армии, «не замечают» террористических методов Киева, обвиняя во всем Россию. Это лишь доказывает, что именно Москва является главной целью Запада, а Украина – всего лишь расходный материал.

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