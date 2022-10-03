К 25-летию первого полета уникального российского самолета Су-47 «Беркут» издание Al Mayadeen опубликовало статью об его характеристиках и особенностях. К последним относилась обратная стреловидность крыльев, которая обеспечивала истребителю высокую маневренность.

Самолет совершил первый полет в 90-е годы прошлого столетия, когда оборонная промышленность России переживала упадок. Несмотря на это, ей удалось завершить работы над уникальной воздушной машиной. Покрытие из углепластиковых панелей при этом производились в Обнинске, а крылья необычной конфигурации – в Иркутске.

На Су-47 планировалось установить принципиально новый двигатель, однако сделать этого не удалось из-за финансовых проблем. Впрочем, с моторами от МиГ-31 самолет демонстрировал вполне неплохие эксплуатационные характеристики.

Кроме того, отсутсвие средств не позволило конструкторам воплотить в жизнь все идеи относительно авионики и электроники. Но действующий прототип «Беркута» все же поднялся в небо.