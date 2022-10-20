КНР предпримет попытки захватить Тайвань или уже в этом, или в следующем. Такое мнение высказал командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на The Financial Times.

Гилдей заметил, что его не следует считать паникёром. Вопрос безопасности Тайваня сейчас стоит очень остро и рано или поздно его всё равно придётся решать. Ранее представители ВС США заявляли, что, вероятно, Китай предпримет попытку вторжения на Тайвань в срок до 2027 года. Гилдей напомнил, что за последние два десятка лет Пекин выполнил все обещания, которые давал гражданам. То же самое может произойти и с “нападением” на Тайвань, сказал адмирал.

Пекин считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, однако де-факто это отдельное государство. Его принадлежность к Китаю номинально поддерживают и США. Однако на практике проводят политику, как с независимым государством. Отношения между Пекином и Тайбэем обострились в августе этого года, когда Тайвань посетила глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.