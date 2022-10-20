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Власти Киева недовольны жителями столицы и требуют экономно расходовать электроэнергию. Они заявляют, что без холодильника вполне можно обойтись, а одно включение стиральной машины способно спровоцировать аварийное отключение света.

Сообщается, что киевляне не очень привычны к экономии электроэнергии и не особо откликнулись на призыв потреблять ее «разумно». Так, статистика показывает, что экономится только 7 процентов из 30 необходимых для поддержания нормальной работы энергетической инфраструктуры города.

Изначально власти призывали не включать энергоемкие электроприборы в периоды пиковых нагрузок – с 17 до 23 и с 6 до 9 часов. Но 20 октября они призывают по минимуму использовать электроэнергию с 7 до 23 часов. То есть, целый день.

Мало того, в Киеве с 23:14 19 октября введены веерные отключения. По заверениям властей, света не будет не более, чем 4 часа, после чего его могут выключить еще раз через 4-8 часов в зависимости от нагрузки на сеть. То же самое касается и всей территории Украины.

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