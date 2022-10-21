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Киев отлично знает, что переправа в Херсоне сейчас используется для эвакуации мирного населения, однако наносит удары по ней с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Это является грубейшим нарушением правил ведения боевых действий, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что в ночь на пятницу ВСУ ударили по переправе кассетными боеприпасами американской РСЗО. В результате погибло 4 мирных жителя, еще десять с ранениями разной степени тяжести оказались в медицинских учреждениях.

“Эти методы войны – запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами – это не просто кощунство. Это еще раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина является заложником этой всей ситуации”, – заявил Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Напомним, что в результате удара также сгорело 12 автомобилей, принадлежащих гражданскому населению Херсона.

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