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Украинский военный Андрей Чверенчук, оказавшийся в плену после боя с российскими ВС, рассказал, как его подразделение попало в засаду.

В беседе с журналистами РИА Новости он сообщил, что группа из 20 боевиков, которая временно находилась на базе отдыха, получила приказ двигаться к Красному Лиману и занимать оборону для предотвращения наступления ВС РФ. Однако на полпути оказалась засада союзных сил.

Боец рассказал, что подразделение, двигавшееся на американских бронетранспортерах M113, встретили огнем. Самого Чевернчука ранило в руку, из-за чего он был вынужден спрятаться в боевой машине. Когда стрельба утихла, он сам закричал, что в броневике раненый, поэтому российские военные увели его с поля боя и оказали помощь.

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