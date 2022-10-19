Американское издание «1945» рассказало о боевых дельфинах, используемых российскими войсками в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что морские животные обеспечивают защиту Севастополя.

Они разыскивают мины в морских глубинах, а также не позволяют приблизиться к Крымскому полуострову боевым пловцам-диверсантам ВС Украины. Севастополь имеет для РФ большое значение, так как там базируется Черноморский флот. Успешная атака на него стала бы серьезным достижением Киева и дала бы ему неоспоримое преимущество. Но использование боевых дельфинов исключает прорыв на военно-морскую базу диверсантов противника.

Возможность использования дельфинов в ходе боевых действий изучается с 50-х годов прошлого столетия. Соединенные Штаты задействуют не только этих животных, но и морских львов, обученных искать мины и диверсионные группы, состоящие из боевых пловцов. Также дельфины «состоят на военной службе» в Северной Корее и Израиле.