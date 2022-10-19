В распоряжении ВС РФ имеется секретное оружие, которое способно защитить Севастополь от вражеских мин и проникновения диверсионных групп. Американский журнал «1945» рассказал, что Россия использует в ходе специальной военной операции боевых дельфинов.

Эксперт Блейк Стилуэлл, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», написал, что Силы специальных операций Украины отлично обучают диверсантов, поэтому предотвратить их проникновение на военно-морскую базу в Севастополе – непростая задача. Однако дельфины, которые никогда не утрачивают бдительности, способны решить ее без особого труда.

Про словам автора, боевых дельфинов используют также армии КНДР и США. Животные обнаруживают мины, атакуют пловцов противника, пытающихся незаметно проникнуть в порты и прибрежные города. Российское «секретное оружие» проходило подготовку в океанариуме на Крымском полуострове.