Кажется, что о Солнце мы должны знать все, ведь это самая близкая к нам звезда. Но как бы ни так. Солнце кажется некоторым ученым достаточно простым лишь потому, что слишком далеко от нас находится. Об этом поразмышлял портал Naked Science.

Несомненно, мы знаем о Солнце немало и стоит кратко перечислить всем известные факты: Солнце более чем в сто раз больше Земли по диаметру и в 330 тысяч раз — по массе. Тепло на его поверхности превышает 5000 градусов Цельсия, а в центре около 15 миллионов. Возраст Солнца примерно пять миллиардов лет. Источник энергии Солнца – термоядерные реакции.

Все человечество должно быть благодарно Солнцу за свое существование, ведь именно оно является неким обогревателем для нас, благодаря происходящим внутри него реакциям.

Помимо основной функции Большой звезды, у нее есть множество других, которые не всегда поддаются объяснению. Одной из тайн Солнца является вопрос короны. Корона – это внешний разреженный слой атмосферы Солнца, температура которого достигает десятков тысяч градусов. Именно этот факт вызывает кучу вопросов у ученых, ведь данный слой за счет своего положения должен быть в разы прохладнее.

Также тайной для специалистов и обывателей является солнечный ветер. Множество вопросов витают вокруг этого явления, но самым интересным является следующий. Почему солнечный ветер не течет ровными потоками, а бурлит? Как это происходит и что этому способствует?

Магнитные поля Солнца также не дают покоя многим ученым до сих пор. Специалистов беспокоит не вопрос существования самого магнитного поля, а вопрос 22-летнего цикла. Магнитные полюса Солнца двигаются с такой скоростью, что каждые 11 лет северный и южный полюса меняются местами. Почему это происходит и почему периодичность именно такая?

Выбросы корональной массы также оставляет за собой много секретов. Эксперты до сих пор не могут понять, каким образом и почему это происходит? Показатели демонстрируют, что выбросы корональной массы тесно связаны со вспышками, но какова связь между этими явлениями до сих пор неизвестно.