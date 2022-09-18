18 сентября рядом с населенным пунктом Новые Анены в Молдове появилась техника Североатлантического альянса. Эксперты портала Avia.Pro предполагают, что НАТО направил колонну боевых машин, чтобы подавлять акции протестов, намеченные как раз на воскресенье.

Портал опубликовал видеозапись, на которой жители Новых Анен блокируют движение колонны техники, выкрикивая лозунги «Мы с Россией» и «НАТО нам не надо». На боевых машинах нет каких-либо опознавательных знаков, но идентифицировать технику Североатлантического альянса совсем несложно.

Действия жителей Молдавии показывают, что их позиция принципиальна. Акции протеста, направленная против прозападной политики правительства, скорее всего состоится. Но появление техники НАТО на улицах городов страны всех же вызывает опасение, что Альянс захочет вмешаться в ситуацию.