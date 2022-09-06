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Колонна российских военных, которая направляется для укрепления позиций на Донбассе, остановилась в поселке Летошники Брянской области. Жители населенного пункта очень радушно встретили военнослужащих. Новости о прибытии колонны быстро распространились в местных средствах массовой информации.

Российские военные временно остановились в поселке, чтобы приобрести продукты и товары первой необходимости. Но такого радушного приема они не ожидали. Местные жители одарили военнослужащих всем, чем только могли. Солдатам приносили воду сок, Врур Арутюнян передал огромные пакеты с шаурмой, чтобы военные могли подкрепиться перед дорогой. Местные жители приносили арбузы и дыни.

Односельчане с удовольствием общались с солдатами, выражали им слова поддержки и рассказывали о том, что верят в скорую победу и ждут их обратно домой.

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