Жители населенного пункта Валуйки, что в Белгородской области, рассказали о колонне новейших российских танков Т-90М «Прорыв», которая следовала к границе с Украиной. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, на которой видны эти боевые машины.

Танки были замечены всего в 10 км от украинской границы. Точное их количество не сообщается. Но даже несколько таких боевых машин способны создать проблемы противнику, так как они уже продемонстрировали свою неуязвимость перед натовским вооружением, используемым Киевом.

Напомним, что ранее видеозаписи боевой работы танков Т-90М «Прорыв» на Украине уже появлялись в Сети. Боевые машины подтвердили заявленные характеристики – их броня выдерживает попадание противотанковых ракет, активная защита срабатывает своевременно и эффективно, а имеющееся на борту вооружение способно уничтожать как живую силу, так и технику противника и его фортификационные сооружения.