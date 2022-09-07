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Жена украинского лидера Елена Зеленская прокомментировала заявление одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса о необходимости прекратить поставки западного оружия на Украину. Она заявила, что американцу следовало бы обращаться к президенту РФ Владимиру Путину.

«Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине», – написала супруга украинского лидера.

Напомним, что уже с первого октября все женщины на Украине будут вынуждены становиться на воинский учет в обязательном порядке. При этом им будет запрещен выезд из страны. По словам спикера Госдумы РФ, киевский режим хочет и женщин превратить в расходный материал, поэтому для них имеет смысл как можно скорее выехать за пределеы страны.

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