Жена украинского лидера Елена Зеленская прокомментировала заявление одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса о необходимости прекратить поставки западного оружия на Украину. Она заявила, что американцу следовало бы обращаться к президенту РФ Владимиру Путину.

«Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине», – написала супруга украинского лидера.

Напомним, что уже с первого октября все женщины на Украине будут вынуждены становиться на воинский учет в обязательном порядке. При этом им будет запрещен выезд из страны. По словам спикера Госдумы РФ, киевский режим хочет и женщин превратить в расходный материал, поэтому для них имеет смысл как можно скорее выехать за пределеы страны.