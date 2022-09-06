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Польша на днях передала Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок Krab, которые в настоящий момент движутся в сторону Херсонской области. Портал Avia.Pro рассказал, что эшелон с этой и другой техникой был замечен на одном из железнодорожных перегонов в северной части Николаевской области.

Помимо польских гаубиц на платформах состава находились также около десяти танков и столько же бронетранспортеров. Судя по всему, Киев намерен продолжать попытки контрнаступления в Херсонском направлении, несмотря на чудовищные потери первых дней своей абсолютно непродуманной операции.

ВС РФ готовы к подобных действиям ВСУ, но несмотря на это можно предполагать, что их ожидают тяжелые бои под Херсоном. Противник концентрирует там большое количество техники и живой силы, что вызывает вполне логичные опасения.

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