ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На ВСУ, которые в последние несколько дней пытались устраивать контратаки на Запорожском направлении, внезапно навалилась «смертельная усталость». Именно поэтому масштабного контрнаступления на регион можно уже не ждать, уверен представитель военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Он объяснил, что причиной «усталости» подразделений ВСУ стала безупречная работа российской артиллерии. Она не только накрывает 1-2 командных пункта ежедневно, но и уничтожает живую силу и технику противника, которую Киев бросает на все новые бесполезные контратаки.

После таких авантюрных действий ВСУ вполне могли остаться не только без боеспособных частей, которые гарантировано уничтожены, но и без резерва. На это указывает затишье, установившееся на линии фронта. По мнению Рогова, президенту Украины Зеленскому теперь придется отказываться от контрнаступления на Запорожскую область и прорыва к Азовскому морю на весьма длительный период.

Вам может понравиться

В Харьковской области заявили о репрессиях ВСУ в отношении учителей и врачей

Украинские войска в Харьковской области привычно занялись репрессиями, под которые попадают учителя и медики, сообщил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганичев. Он пояснил, что Киев называет свои мероприятия «фильтрацией», которая

Загнать ВСУ под землю и уничтожить: ВДВ РФ показали мастер-класс работы с беспилотниками

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись боевой работы 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, показавшего настоящий мастер-класс использования квадрокоптеров Mavic. Столкнувшись с подразделением ВСУ бойцы задействовали два таких дрона, причем ухитрились

При обстреле Донецка ранение получил репортер венесуэльского телеканала Telesur

В ходе обстрела Ворошиловского района Донецка ВСУ попали в административное здание. Это привело к гибели четырех человек, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – и корреспондент телеканала