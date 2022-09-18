На ВСУ, которые в последние несколько дней пытались устраивать контратаки на Запорожском направлении, внезапно навалилась «смертельная усталость». Именно поэтому масштабного контрнаступления на регион можно уже не ждать, уверен представитель военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Он объяснил, что причиной «усталости» подразделений ВСУ стала безупречная работа российской артиллерии. Она не только накрывает 1-2 командных пункта ежедневно, но и уничтожает живую силу и технику противника, которую Киев бросает на все новые бесполезные контратаки.

После таких авантюрных действий ВСУ вполне могли остаться не только без боеспособных частей, которые гарантировано уничтожены, но и без резерва. На это указывает затишье, установившееся на линии фронта. По мнению Рогова, президенту Украины Зеленскому теперь придется отказываться от контрнаступления на Запорожскую область и прорыва к Азовскому морю на весьма длительный период.