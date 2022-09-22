Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил у западных стран предоставить Киеву оружие дальнего действия и боеприпасы к нему. Об этом, как сообщает ТАСС, говорилось в видеообращении украинского лидера во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября.

Кроме дальнобойного оружия, Зеленский призвал Запад выделить наступательное вооружение, а также системы ПВО. Причём в таких системах Украина нуждается в первую очередь, подчеркнул президент. Зеленский добавил, что авиатехники от западных партнёров Киев уже не ждёт.

Запросы на предоставление дальнобойного вооружения, способного поражать цели на сотни километров, Киев направлял в США и Евросоюз неоднократно. Со своей стороны представители стран Запада отмечали, что поставляемого сейчас вооружения, и в частности, установок и боеприпасов, стреляющих на 70-80 километров, Украине достаточно, чтобы эффективно противостоять в конфликте с Россией.