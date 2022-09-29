Удары ВС РФ дронами Shahed-136 по Николаевской и Одесской областях вызвали панику не только на Украине, но и в США. Вашингтон настолько занервничал, что решил даже отправить в Киев боевые системы «Титан», которые якобы способны перехватывать все виды беспилотников. Насколько они эффективны, пока неизвестно.

В ходе брифинга для украинских и зарубежных журналистов спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук озвучил основные причины паники, в которую иранские барражирующие боеприпасы ввергли и президента Украины Зеленского, и главкома ВСУ Валерия Залужного. Он пояснил, что «Шахиды» могут применяться гораздо чаще, чем дорогостоящие высокоточные ракеты. Дроны очень дешевые, но при этом их можно запускать массово, обеспечивая поражение нескольких целей одновременно.

Кроме того, мощность боевой части беспилотников весьма высока, что показали удары по штабам ВМСУ и оперативного командования «Юг», а также по складам боеприпасов в Затоке, где взрывы от детонирующих снарядов звучали две ночи напролет.

Насколько быстро Киев получит упомянутые выше «Титаны» и комплексы ПВО NASAMS-2, которые он ждет уже несколько месяцев, пока неизвестно. Однако можно предположить, что к этому моменту паника еще не раз всколыхнет руководство Украины и командование ВСУ.