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В Кремле уже неоднократно говорили о том, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но проводиться они будут только на российских условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Подробности передает “Свободная пресса“.
Но на Украине с таким положением дел не согласились. Советник главы ОП Подоляк заявил: «В офисе президента считают, что мирные переговоры с Россией возможны только на условиях Украины».

Но тут сделал заявление экс-помощник главы Госдепа по военно-политическим вопросам Марк Киммитт. Он сообщил, что Киеву придется садиться за стол переговоров с Москвой. Киммитт отметил, что темпы расходования оружия и боеприпасов намного опережают темпы их производства. Но Вашингтон не может постоянно поддерживать ВСУ. Ведь может случиться, то американцам потребуется оружие самим.

Не торопится Белый дом и поставлять Украине передовое оружие, среди которого ракеты большой дальности. Это может привести к объявлению Россией войны с Украиной. Марк Киммитт отметил: «Вариант, который для президента Зеленского является самым неприятным, заключается в том, чтобы добиваться временного дипломатического урегулирования без территориальных уступок. С Путиным это может оказаться невозможным. Пока обе стороны считают, что они выигрывают — или, по крайней мере, не проигрывают, — у них мало стимулов для переговоров».

Не исключено, что провал контрнаступления под Херсоном был для команды Зеленского последним предупреждением от Запада. Именно поэтому эта битва обернулась катастрофическими потерями для ВСУ. Зеленскому нужна была победа любой ценой, но ничего не вышло.

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