Обещания Джо Байдена передать Украине истребители F-16 выполнить не так просто, как может показаться. Отправка самолетов Киеву вполне может затянуться на год или даже полтора, считает заслуженный летчик России Владимир Попов.

Он пояснил, что передачу Воздушным силам Украины американских истребителей, если она состоится, будет состоять из нескольких этапов.

Единственный способ тайно поставить самолеты – это разобрать их и провезти в фурах либо по железной дороге. Даже если на этом этапе все пройдет удачно, истребители потребуется собрать, а затем найти для них подходящий аэродром. Скорее всего, Киев выберет Луцк или Ужгород, Ивано-Франковск или Львов, куда российские ракеты долетают очень редко.

Кроме того, много времени займет обучение пилотов, которые не имеют опыта полетов на западных истребителях, не разбираются в тонкостях вооружения, радиолокационного оборудования, даже обслужить толком воздушные машины не умеют. Одновременно с пилотами обучать придется и наземный персонал – техников, механиков и прочих специалистов.

Попов напомнил, что президентский срок Байдена заканчивается через 2,5 года. Поэтому своими невыполнимыми обещаниями просто тянет время, чтобы достойно уйти с поста.